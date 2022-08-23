Finlandiya Başbakanı Marin'den bir skandal daha

BBC'de yer alan habere göre, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, sosyal medyaya sızan resmi başbakanlık konutunda iki kadın arkadaşının üstlerini çıkarıp öpüştüklerinin görüldüğü fotoğrafın "uygun olmadığını" kabul ederek özür diledi.

Marin, dün görüntülerin temmuzda Ruisrock müzik festivalinin ardından resmi başbakanlık konutunda verdiği partide arkadaşları tarafından çekildiğini teyit etti.

Finlandiya basını, fotoğrafın konukların kullandığı alt kattaki tuvaletlerde çekildiğini bildirdi.

Başbakan'ın sızdırılan görüntüleri

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını ancak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti.

Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketiyle paylaşarak Marin'e destek olmuştu.

Tartışmaların odağı olan Başbakan Marin'in uyuşturucu testinin sonucunun negatif çıktığı bildirilmişti.

Öte yandan, Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken, dışarıda bir gece geçirdiği için aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.