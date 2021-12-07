Finlandiya Başbakanı Marin'in gece kulübünde eğlenmesi eleştirildi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kabinesindeki bir bakan ile temaslı olduğu halde gece kulübüne giderek eğlenmesi eleştirilere neden oldu.

Politico'nun haberine göre, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine, çalışma arkadaşları tarafından kendisine Haavisto'nın virüse yakalandığı bilgisi verilen Başbakan Marin'in hafta sonu arkadaşları ile gece kulübüne gitmesi tepki topladı.

Muhalefet, başkent Helsinki'deki gece kulübünde çekilen fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan Marin'i, sorumsuz davranmakla suçlandı.

Başta, bu tutumu ile hiçbir Kovid-19 tedbir kuralını ihlal etmediğini belirterek kendini savunan Marin, kamuoyundaki tepkilerin ardından özür diledi.

Marin, aldığı talimatlar ışığında daha duyarlı davranması gerektiğini anladığını söyledi.

Muhalefet, Marin'in Kovid-19 testi negatif çıkana kadar kendini gönüllü olarak izole etmesi gerektiğini savunsa da Finlandiya'da çift doz aşılanmış kişilerin temaslı olmaları halinde kendilerini izole etmeleri gerekmiyor.