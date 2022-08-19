Finlandiya Başbakanı Marin kendini savundu: "Uyuşturucu kullanmadım, alkol aldım"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, özel bir ev partisinde dans ederken çekilen ve sosyal medyada viral olan görüntülerine ilişkin eğlencede "uyuşturucu madde kullanmadığını" ve "tamamen yasal şeyler yaptığını" söyledi.

Arkadaşlarıyla partiye katılmasının yanlış olmadığını belirten Marin, "Görüntüler kamuoyuna yansıdığı için hayal kırıklığı yaşadım. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Parti yaptık, yeterince çılgındı, evet." şeklinde konuştu.

Başbakan Marin Finlandiya medyasına yaptığı açıklamalarda, "Uyuşturucu madde etkisi altında değildim, alkolden başka hiçbir madde kullanmadım. Dans ettim, şarkı söyledim, partiledim ve tamamen yasal şeyler yaptım." ifadelerini kullandı.

Marin'in Sosyal Demokrat Partisi'nden parlamento üyesi Ilmari Nurminen'in ve Fin şarkıcı Alma'nın da katıldığı bildirilen partinin tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Sanna Marin'in partide dans ederken görüntülerinin sosyal medyada viral olması eleştirileri de beraberinde getirdi.

İlk olarak Instagram'da paylaşıldığı düşünülen videoya gelen tepkilerde, Finlandiya'daki enerji fiyatlarının yükselişi ve sınır komşusu Rusya'dan kaynaklı diğer sorunlara işaret edildi.

Kimileriyse Marin'in özel hayatında eğlenmesinin sorun olarak görülmesini anlamsız buldu.

Kaynak: Euronews