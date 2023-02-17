Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö: "Kaderimiz Türkiye'nin elinde"

28 Şubat kararının "kendi iradelerini" ifade ettiğinin altını çizen Niinistö, "Türkiye'nin irademize yönelik tutumu sadece ve sadece Türkiye'nin elinde" dedi.

Finlandiya'da 28 Şubat'ta NATO'nun kurucu anlaşmalarını onaylayacak yasanın parlamentodan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zira milletvekillerinin neredeyse tamamı adaylığa sıcak bakarken üyelik yarışında yasanın Finlandiya'yı İsveç'in bir adım önüne geçirecek olması da kabul edilmesini daha da mümkün kılıyor.

Geçen mayısta Finlandiya ve komşusu İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak ittifaka başvuruda bulundu. Ancak Türkiye, İskandinav ülkelerini "terörist grupları barındırmakla" suçlayarak üyeliklerine karşı çıktı.

Başvurularını geri çekmek istemediklerini ve çekemeyeceklerini de söyleyen Fin lider, Türkiye'nin İsveç yerine Finlandiya'yı onaylaması durumunda yollarına İsveç olmadan devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de salı günü yaptığı açıklamada, adaylıkların en kısa sürede onaylanması durumunda iki ülkenin NATO'ya eş zamanlı katılmasının "önem arzetmediğini" söyledi.

Kaynak: Euronews