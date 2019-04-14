Finlandiya'da parlamento seçimleri

Fin halkı, meclis Eduskunta'nın 200 sandalyesinin sahiplerini belirlemek üzere bugün oy kullanıyor.

Seçmenlerin yüzde 36'sı erken oy sistemiyle oyunu önceden kullanmıştı

19 siyasi partinin yarıştığı seçimlerde kayıtlı seçmenlerin yüzde 36'sı erken oy sistemiyle oyunu önceden kullanmıştı. Bugün sandıkların kapanmasının ardından tüm oylar sayılarak seçimin sonucu belirlenecek.

Seçim öncesi yapılan anketler, merkez sol eğilimli Sosyal Demokrat Partinin yüzde 19 oyla önde olduğunu gösteriyor. Aşırı sağcı, popülist Finler Partisi yüzde 16 oyla onu izliyor.

İklim değişikliği tartışma konuları arasındaydı

Ülkenin "cömert sosyal refah devleti sisteminde reform yapılması" ve "iklim değişikliği konusunda atılması gereken adımlar", seçim kampanyası sürecinde önemli tartışma konuları arasında yer aldı.

5,5 milyon nüfuslu Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin 3'te 1'i, küresel iklim değişikliği etkilerinin en belirgin şekilde hissedildiği Kuzey Kutup Dairesi bölgesi içinde.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 13:25