Finlandiya hükümetinden vatandaşlarına sauna uyarısı

Avrupa savaş nedeniyle bir enerji kriziyle karşı karşıya. Bu ülkelerden biri olan Finlandiya'da insanlar bu kış termostatlarını kısmaya, daha kısa duşlar almaya ve en sevdikleri aktivite olan saunalarda daha az zaman harcamaya teşvik ediliyor.

Ülke çapında enerji tasarrufu kampanyası bu hafta duyuruldu. Rusya son aylarda Finlandiya ve diğer Avrupa ülkelerine gaz arzını keserek enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Sürdürülebilirliği teşvik eden devlete ait Motiva şirketinin sözcüsü Kati Laakso, AFP'ye verdiği demeçte, "Bir derece daha düşük" olarak adlandırılan kampanyanın 10 Ekim'de başlatılacağını söyledi.

Şirket, Finlandiya hükümeti ve enerji otoritesi ile birlikte kampanyanın arkasında.

5,5 milyon nüfuslu ülkede buhar banyosu yapmak geleneksel bir Fin kültürü. Saunada insanlar yaklaşık 85 santigrat derecede çıplak olarak bir araya geliyor ve günün yorgunluğunu atıyorlar.

Kampanyada vatandaşlar oyun konsolları gibi elektronik cihazlarda geçirilen zamanı azaltmaya, garaj ısıtmasını kapatmaya ve daha yavaş sürerek benzinden tasarruf etmeye teşvik ediliyor.

Laakso, "Bunlar sadece bazı seçenekler. İnsanların gönüllü olarak tavsiyelere uymasını ve zorlu bir kışa girdiğimizi anlayacaklarını umuyoruz." diyor.

Kaynak: Euronews