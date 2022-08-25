Finlandiya polisinden Başbakan Marin'in parti videolarıyla ilgili karar

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in parti videoları ve olaya gelen farklı tepkiler dünya gündeminden düşmezken Finlandiya polisi, videolar hakkında işlem başlatmayacağını açıkladı. Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin'in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi. Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; Bir hafta içerisinde birçok parti videosu basına sızdırılan Marin, en son makam odasında çekilen fotoğraflarıyla gündem olunca, sızan görüntüler nedeniyle özür diledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dün Lahti'deki pazar etkinliğinde hitap ettiği kalabalığın önünde olanlardan dolayı üzgün olduğunu belirtirken 36 yaşındaki Marin, gözyaşlarını tutamadı. Marin, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi ama öte yandan o akşam aslında kayda değer bir şey olmadı" ifadelerini kullandı. Başbakan, "Ben insanım ve bazen bu kara bulutların ortasında neşeyi, ışığı ve eğlenceyi özlüyorum" diye ekledi.