Finlandiya, Rus sınırına duvar inşa edecek

Birkaç aydır Rus vatandaşlarının ülkeye girişini ciddi şekilde kısıtlayan Helsinki, Rusya ile bulunan bin 300 kilometrelik sınıra inşa edilmesi planlanan duvarın maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar (398 milyon) olacağını duyurdu.

Yüksekliği üç metreden fazla olacak duvarın tepesinde dikenli teller bulunacağı ve duvarın bazı önemli bölgelerinin gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörlerle donatılacağı açıklandı.

Halihazırda Finlandiya'nın sınırları, esas olarak çiftlik hayvanlarının yanlış tarafa girmesini engellemek için tasarlanmış hafif ahşap çitlerle korunuyor.

2023'ün mart ayında inşaatın üç kilometrelik pilot duvarının inşaa edileceğini belirten yetkililer, projenin 2025 ya da 2026'da tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Moskova'nın Helsinki üzerinde siyasi baskı kurmak için göçmenleri kullanabileceğinden endişelenen NATO adayı Finlandiya, geçen temmuzda Sınır Güvenlik Yasası'nda değişikliğe gitmişti.

Ukrayna'daki savaşın güvenlik durumunu "temelden" değiştirdiğini belirten askeri yetkililer, değişiklikler arasında daha sağlam duvar inşaatı ve sınır güvenlik güçlerine Finlandiya'ya girişleri tamamen durdurma hakkı tanınıyor.

Finlandiya gibi Rusya ile sınırı olan Estonya, Letonya ve Polonya da sınır güvenliğini arttırdı ya da artırmayı planlıyor.

Kaynak: Euronews