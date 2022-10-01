Finlandiya, savaş uçaklarıyla otobanlarda tatbikat yaptı

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya, askeri tatbikatlara da devam ediyor.

Helsinki ile ülkenin kuzeyini bağlayan otoban, hafta başında trafiğe kapatıldıktan sonra askeri tatbikat yapıldı. Yüzde 70'i ormanlarla kaplı ülkede otobanların gizli pist olarak kullanılmasının hedeflendiği tatbikatta Joutsa kasabasının yakınındaki otobana savaş uçakları indi.

Tatbikat sorumlusu Vesa Mantyla, çalışmanın başarıyla tamamlandığını ve bütün askeri amaçlara zamanından önce ulaşıldığını söyledi.

Tatbikatta ana hedefin, yeni savaş pilotlarına kırsal alanda bulunan otobanları pist olarak kullanıp iniş kalkış yapma yeteneği kazandırılması olarak açıklandı.

Olası savaşlarda Finlandiya hava kuvvetlerinin ormanlarla çevrelenen bu otobanları gizli pist olarak kullanması hedefleniyor.

Finlandiya Hava Kuvvetleri Akademisi’nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, “Hava Kuvvetleri, gerektiğinde savaş uçaklarını hızla bir şekilde ülke genelinde uçurabilmek için ana üslerinin dışındaki yerlerde de düzenli olarak tatbikatlar yapmakta.” denilmişti.

Finlandiya'nın Rusya ile 2 bin kilometrelik sınırı bulunuyor.

Kaynak: Euronews