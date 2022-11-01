Finlandiya: Türkiye ve Macaristan NATO üyeliğimizi hızlı bir şekilde onaylamalı

Marin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan İskandinavya Liderler Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine değinerek "Tüm gözler Macaristan ve Türkiye'de. Bu ülkelerin NATO üyeliğimizi hızlı bir şekilde onaylamasını istiyoruz." dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Finlandiyalı mevkidaşıyla aynı görüşleri paylaştıklarını belirterek "İsveç ve Finlandiya koordineli bir şekilde hareket etmeli, aynı zamanda NATO'ya girmeli." diye konuştu.