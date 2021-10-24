Finlandiya üzgün

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı'na talimat vermesine tepki gösterdi.

Marin, kendi ülkesinin Ankara büyükelçisi de içinde olmak üzere 10 misyon şefinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesinin “üzüntü verici bir durum” olduğunu söyledi.

Devlet televizyon kanalı YLE’ye açıklamalarda bulunan Sanna Marin, “Bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sert bir tepki. Bu çok üzüntü verici bir durum. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına saygı gösterilmesini ve uygulanmasını önemli buluyoruz. Ve Bu yüzden bu insan hakları aktivistinin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Kaynak: Euronews