Finlandiya'ya göre Kur'an yakma eyleminin arkasında Rusya var

YLE TV1 televizyonuna verdiği röportajda bakan, Kur'an'ı yakan aşırı sağcı aktivist Rasmus Paludan'ın Rusya ile potansiyel bağlantılarının "araştırıldığını ve önemli bağlantı delilleri" bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan'ın eylemi sonrası İsveç'in bu şartlarda NATO'ya üyeliğini desteklemeyeceklerini belirtmişti.

Eylemle ilgili olarak Haavisto "Örneğin Rusya ya da NATO üyeliğini istemeyen üçüncü tarafların ortalığı karıştırmak isteyip istemediği soruları akla geliyor. Bu affedilemez bir şey" ifadelerini kullandı.

İsveç'te hükümet halka açık bir şekilde Paludan ve Rusya arasında bir bağlantı olup olmadığı konusunda bir yorumda bulunmadı fakat İsveç Başbakanı Ulf Kristersson "ülkenin askeri ittifak dışında kalmasını isteyen güçlere" atıfta bulundu.

Kristersson, "İsveç'in içinde ve dışında NATO üyeliğini engellemek isteyen güçler var" ifadelerini kullanmıştı.

30 üyeli NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini onaylamayan sadece Macaristan ve Türkiye kaldı.

Sürecinin tamamen bitmediğini vurgulayan Haavisto, Türkiye'nin İsveç'in üyeliği ile ilgili geçici bir duraklamaya girdiği yönünde genel bir kanaat oluştuğunu ve mayıs ayındaki seçimlerden sonra konuya tekrar dönülebileceğini belirtti.

Üç ülke arasındaki resmi müzakereler askıya alınmış olsa da Haavisto, Finlandiya'nın Türkiye ile irtibatını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Euronews