Finlandiya’dan örnek tavır

Avrupa’nın örnek ülkelerinden gösterilen yaklaşık altı milyon nüfusa sahip Finlandiya’da Müslümanlar için yaşamın oldukça elverişli olduğu ifade ediliyor. Kıtada artan İslamofobinin pek karşılık bulmadığı ülkede 19. yüzyılda Rusya tarafından gönderilen Kırım Tatarlarının etkili olduğu düşünülüyor.

Toplum tarafından dışlanmayan ve ekonomik olarak müreffeh olan Müslümanlar, İslami kimliklerini korurken Fin toplumuna ise entegre oldukları belirtiliyor. Müslüman STK’ları tanıyan ilk Avrupa ülkesi olan Finlandiya’da Müslümanlar sadece başkent Helsinki’de değil, Tampere ve Turku şehirlerinde de cami ve mescitlere sahip.

Şiddet ve nefret suçlarının oldukça az olduğu görülen ülkede farklı milletlere mensup kişilerin de kendilerini rahat ifade ettikleri kaydediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net