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Firari başbakana 7 yıl hapis

Macaristan'a kaçan eski Kuzey Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'ye 7 yıl hapis cezası verildi.

Avrupa 23.04.2022, 19:50
Firari başbakana 7 yıl hapis

2018’de Macaristan’a kaçan ve ülkesindeki davalarda hüküm giymeye devam eden eski Kuzey Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, para aklama suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Firari olduğu için hapis cezalarının uygulanıp uygulanmayacağı bilinmeyen Gruevski aleyhindeki üçüncü hapis cezası kararı, bağış paralarıyla gayrimenkul satın alarak bunları başka insanların üzerine kaydetmesi nedeniyle verildi.

Gruevski, aleyhindeki ilk hapis cezası kararının ardından Macaristan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunmuş ve Budapeşte’ye yerleşmişti.

Gruevski ile birlikte yargılanan eski istihbarat Şefi Saşo Miyalkov ve iş adamı Yordan Otse de birer yıl hapse mahkum edildi.

Kaynak: Balkan News

#Kuzey Makedonya #Nikola Gruevski #hapis
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