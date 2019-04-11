Fransa 100 göçmene yer ayarlayabildi

Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France Valisi Michel Cadot, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamını sokaklarda sürdürmek durumunda kalan göçmenler için yeni bir barınma merkezinin kurulacağını belirtti.

Cadot, 100 kişilik kapasiteye sahip olacak merkezin yakın zamanda açılacağını kaydetti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da başkentte kamplarda bin 200 göçmenin yaşadığını, bu nedenle Cadot'nun aldığı bu önlemin yeterli olmayacağını savundu.

Paris'in La Chapelle mahallesinde geçen hafta, yol kenarında barınan yaklaşık 400 düzensiz göçmenin bulunduğu kampa "tahliye" operasyonu düzenlemişti. Sudan, Eritre ve Afganistan uyruklu göçmenler, otobüslerle barınma merkezlerine götürülmüştü.

Yetkililer, daha önce de Paris'te onlarca tahliye operasyonu gerçekleştirerek sığınmacıları geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti. Paris'te binlerce düzensiz göçmen, barakalar ve derme çatma çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 07:51