Fransa 130 DEAŞ üyesini yargılayacak

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenen veya bu ülkeye savaşmaya giden Fransız vatandaşı 130 kişinin yargılanmak üzere gelecek haftalarda Fransa'ya getirileceği belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Fransa, gelecek haftalarda Suriye'den DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen veya bu ülkeye savaşmaya giden 130 vatandaşını yargılamak üzere ülkeye getirecek.

Fransız yetkililerin, ABD Suriye'den çekildikten sonra, bu kişilerin izini kaybetmekten endişe ettiği ileri sürüldü.

Söz konusu kişilerin, uçakla ülkeye getirilecekleri ve duruşma yapılana kadar tutuklu kalacakları kaydedildi.

Fransa'da 2015 yılında meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa'dan 3 bin, Fransa'dan ise 700 kişinin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA