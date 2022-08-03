Fransa 3 ay içinde stratejik gaz rezervlerinin tamamını doldurmayı hedefliyor
Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, 1 Kasım'a kadar, ülkenin stratejik gaz rezervlerinin yüzde 100 doldurulacağını dile getirdi.
Avrupa 03.08.2022, 14:22
Cnews kanalındaki programa konuk olan Runacher, halihazırda ülkenin stratejik gaz stoklarının yüzde 80 dolu olduğunu aktardı.
Runacher, "(Stratejik gaz) stoklarımızı 1 Kasım'dan önce yüzde 100 dolduracağız." dedi.
Bakan Runacher, Fransız vatandaşlar ile şirketleri, gaz tüketimini azaltmaya çağırdı.
Gaz ve elektrik tüketiminin de birbirine bağlı olduğuna değinen Runacher, büyük aktörleri ise bu iki alanda tüketimlerini azaltmaya çağırdı.
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