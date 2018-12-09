Fransa Başbakanı birlik istiyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaklaşık bir aydır devam eden sarı yelek eylemlerinin ülkeyi sarsmasının ardından "ulusal birliği geri kazanmaya" söz verdi. Fransa Başbakanı sarı yeleklilerin eylemlerine barışçıl bir şekilde devam edebileceklerini açıkladı.

DÜN FRANSA'DA NELER YAŞANDI?

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumartesi günü gerçekleştirilen yürüyüşlere yaklaşık 125 bin kişinin katıldığı belirtildi.

ÜLKE GENELİNDE 1600 GÖSTERİ

12 zırhlı aracın da kullanıldığı 8 bini Paris'te dahil olmak üzere yaklaşık 90 bin güvenlik personeli görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık 1600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını, 42'si Paris'te olmak üzere 130 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünü ve 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başkent, en yıkıcı sahnelerin yaşandığı bölge oldu. Paris'te arabalar yakıldı, dükkanlar yağmalandı. Göstericilerin, "Macron gidecek" sloganları attıkları görüldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 09:39