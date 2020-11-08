Fransa Başbakanı Castex: Düşmanımız radikal İslamcılık

Fransa Başbakanı Jean Castex, "Radikal İslamcılığı ülkenin düşmanı olarak" tanımladı.

Nice kentindeki kilise saldırısında öldürülen 3 kişi için düzenlenen anma töreninde konuşan Başbakan önemli açıklamalarda bulundu.

Nice'te 2016 yılında bir kamyonla düzenlenen terör saldırısında 86 kişinin öldüğünü hatırlatan Castex şehrin hali hazırda "ağır bir bedel " ödediğini söyledi; "Düşmanı biliyoruz, sadece tespit edilmedi, aynı zamanda bir adı var, bu radikal İslamcılık" ifadelerini kullandı.

'İslam dinini değiştirerek çirkinleştiren bir siyasi ideoloji'

Başbakan aynı zamanda, "Bu düşman, nefretle egemenliğini dayatmak için İslam dininin metinlerini, dogmalarını ve emirlerini değiştirerek çirkinleştiren bir siyasi ideoloji" dedi.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmış, saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, Fransa genelinde ise terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

Düzenlenen törende hayatını kaybeden üç kişinin portrelerine “terör kurbanı nişanesi” asan Castex ayrıca saldırganı yakalayan polislere de kahramanlık nişanı taktı.

Fransa İçişleri Bakanı: İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir

Bu sırada Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de İslamın hoşgörü dini olduğunu ancak aşırılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerefuddin, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Fransız mevkidaşı Darmanin ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şerefuddin, "Dini ve cinsiyeti olmayan" terörizmle mücadeleye önem verilmesinin zorunlu olduğunu dile getirirken, Bakan Darmanin de "İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir" dedi.

Kaynak: Euronews

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 01:15