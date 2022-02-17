Fransa bir ayrımcılığa daha imza atmaya hazırlanıyor

Fransa Ulusal Meclisi, spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini Senato’nun çarşamba günü reddetmesinin ardından yeniden görüşerek oylayacak.

Senato’da yapılan oylamada Ulusal Meclis’te daha önce kabul edilen metinde değişiklik yapılınca teklif yine yasalaşmadı. Ulusal Meclis, yasa teklifi için 24 Şubat’ta nihai bir oylama yapacak.

18 Ocak'ta Senato, spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini kabul etmişti. Akabinde 31 Ocak'ta Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyonda yeniden değerlendirilen teklif karara bağlanması için Ulusal Meclise gönderilmişti. Ulusal Meclis’te kabul edilen metin Senato’da değiştirilince teklif yine Ulusal Meclise geri döndü.

Söz konusu değişiklik kabul edildiği taktirde, Fransa'daki spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor etkinliklerinde ve müsabakalarında, "bariz dini sembollerin" kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

50 uluslararası sporcu, geçen hafta Liberation gazetesinde yayımladığı ortak bildiride, spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa teklifine karşı çıkmıştı.

Fransa’da çoğu Kuzey Afrika kökenli yaklaşık 6 milyon Müslüman yaşıyor. Fransa’da nisan ayında düzenlenecek iki turlu cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 35’ini alması beklenen aşırı sağcı iki önemli aday seçim kampanyasında "İslam’ın demokrasiyle bağdaşmadığını" iddia ediyor.

Kaynak: Euronews