Fransa: Boykot çağrıları anlamsızdır ve derhal durdurulmalıdır

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada boykot çağrılarının anlamsız olduğu ve derhal durudulması gerektiği vurgulandı. Bakanlığın resmi inrternet sitesinden yapılan açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Macron'un daha önce yaptığı radikal İslamcılığa karşı savaşmayı amaçlayan sözlerinin de çarpıtıldığı ifade edildi. Bununla beraber Fransız Müslümanlarının Fransız tarihinin ve Cumhuriyetin ayrımaz birer parçası olduğu da açıklamada yer aldı.