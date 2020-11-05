Fransa Bozkurtları resmen yasakladı

Türk ve Müslüman karşıtlığının had safhada olduğu Fransa, ülkede faaliyet gösterdiği ileri sürülen Bozkurtlar Hareketi’nin faaliyetlerini yasaklama kararı aldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Ülkücü Hareketi” isimli sivil toplum kuruluşunun resmen yasaklandığını duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkede Türk milliyetçisi sivil toplum kuruluşunun yasaklandığını açıkladı. Karara ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından karara tepki gösteren bir açıklama yapıldı. Bakanlık, Fransa’nı hayal ürünü bir oluşum üzerinden politika yürüttüğünü belirtti.

TÜRK DIŞİŞLERİNDEN FRANSA’NIN “BOZKURTLAR” KARARINA SERT TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransız hükümetinin “Bozkurtlar” kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakanlık, “Söz konusu ülkenin münferit birtakım kişilere ve bu kişilerin eylemlerinden hareketle böyle bir hareket ve oluşum varmış gibi hayal mahsulü kararlara tevessül etmesi içinde bulunduğu çelişkili psikolojinin son tezahürü olmuştur.” değerlendirmesini yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransız hükümetince lağvedildiği duyurulan “Bozkurtlar” isimli bir hareket olmadığının herkesin malumu olduğu belirtildi. Açıklamada, hayal ürünü olan bu oluşumu ele alırken, dünyanın pek çok ülkesinde de kullanılan son derece yaygın ve kanun dışı hiçbir boyutu olmayan sembollerin yasaklanmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Yıllardır ülkesinin her köşesinde açık faaliyet gösteren terör örgütü PKK ve FETÖ uzantısı derneklere müsamaha eden, Fransa’daki Türk çıkarları ve toplumuna yönelen şiddeti, gösteri ve ifade özgürlüğü gerekçesiyle cezasız bırakan Fransız hükümetinin, bugün alelacele bu adımı atması ibretliktir.

Fransız hükümeti böylelikle, ülkesindeki fanatik Ermeni diasporasının son aylarda dozu giderek artan ve vatandaşlarımız ile diplomatik temsilciliklerimizi hedef alan kışkırtma, tehdit ve saldırılarını görmezden gelmeye devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Şiddetin önüne geçmek bahanesiyle bugün sergilenen bu ikiyüzlü tutum ve alınan provakatif karar, diplomatlarımızın canına kasteden terör örgütü ASALA başta olmak üzere Fransa’dan himaye ve destek gören PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Fransa’nın olumsuz sicilini de yeniden hatırlatmaktadır.”

Fransa’daki Türk toplumunun örgütlenme, ifade ve gösteri özgürlüğünün evrensel insan hakları ve düzenlemeleri bağlamında muhafaza edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Alınan bu karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğimizi vurguluyoruz.”

Kaynak: qha