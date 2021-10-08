Fransa çaldıklarını iade edecek

Fransa, Batı Afrika'daki Benin Cumhuriyeti'nden Abomey Sarayı'ndan 19. yüzyılda çalınan 26 sanat eserini geri vereceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile beraberken yaptığı açıklamada 2018'de verdikleri sözü ekim sonunda yerine getireceklerini belirtti. Fransa'nın Montpellier şehrinde gerçekleşen Fransa-Afrika Zirvesi'nde konuşan cumhurbaşkanı, Fildişi Sahili'ne de aynı şekilde tarihi eserlerin iade edileceğini dile getirdi.

"Behanzin Hazineleri" adlı 26 parçadan oluşan tarihi eserler, ülkedeki Abomey Sarayı'ndan 1892 yılındaki sömürgecilik savaşı sırasında kaçırılmıştı.

Twitter üzerinden de bir mesaj paylaşan cumhurbaşkanı, "Eserler Benin'in gurur kaynağı olacak. Eserlerin iadesi Afrikalı gençlerin kültürlerine ulaşmasını sağlayacağı için bu iadeler Fransa için de bir gurur kaynağı olacaktır" dedi.

Senegal'deki Saint-Louis Üniversitesi'nde profesör Felwine Sarr ve College de France'tan Benedicte Savoy'nın hazırladığı rapor sayesinde iade kararı alındı. Raporda ayrıca Alt Sahra Bölgesi'nden sömürgecilik sırasında çalınan on binlerce eser listelenmişti.

Paris'teki Quai Branly-Jacques Chirac Müzesi'nde sergilenen eserlerin Benin'e iadesi kararı Aralık 2020'de Fransız parlamentosu tarafından onaylandı.

Kaynak: Euronews