Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Sudan'daki darbe girişimine kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sudan'da yaşanan darbe girişimini sert şekilde kınadı.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Sudan'daki darbe girişimini sert şekilde kınadığı ve Sudan geçiş hükümetine desteğini ifade ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Abdullah Hamduk ve sivil yöneticilerin derhal serbest bırakılması ve onlara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

AA