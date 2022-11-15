Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe tweet

Macron, Twitter hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme sırasında çektirdikleri fotoğrafı önce Fransızca ardından Türkçe açıklamayla paylaştı.

Ukrayna'daki savaş dünyada açlık risklerini arttırmaktadır. Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir. pic.twitter.com/x7nTQ51qwE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 15, 2022

Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.