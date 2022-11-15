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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe tweet

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabındna yaptığı Türkçe paylaşımla Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Avrupa 15.11.2022, 21:34
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe tweet

Macron, Twitter hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme sırasında çektirdikleri fotoğrafı önce Fransızca ardından Türkçe açıklamayla paylaştı.

Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#fransa #Emmanuel Macron
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