Fransa'da 126 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fransız basınında yer alan habere göre 126 düzensiz göçmen Manş Denizinden İngiltere'ye şişme botla geçmek istedi. Ancak canları tehlikedeydi.

Devriye gezen Fransız Donanmasına ait bot, göçmenlerin durumunu donanmaya bildirdi ve kurtarma çalışması için harekete geçildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 126 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, Dunkirk sınır polisine teslim edildi.

Bu yıl yaklaşık 16 bin düzensiz göçmen Manş Denizini geçmeye çalışırken, 14 bin 100 düzensiz göçmen başarılı oldu.

İngiltere ile Fransa arasında "göçmen" krizi

Manş Denizi'ndeki göçmen hareketliliği, İngiltere ve Fransa arasına gerginliğe yol açtı.

İngiltere, göçmen akınını engellemek istiyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel Sınır Gücü'ne Manş Denizi'nde göçmenleri taşıyan tekneleri engellemek üzere geri itme yetkisi verdi.

Fransa, İngiltere'nin kararına tepki gösterdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Deniz hukukuna aykırı hiçbir uygulamayı veya herhangi bir mali şantajı kabul etmeyeceğiz." açıklaması yaptı.

Kaynak: TRT Haber