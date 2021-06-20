Fransa'da 1500 kişiye 400 polis müdahale etti

Fransa'nın kuzey batısında yer alan Bretonya bölgesinde sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak yapılan eğlence amaçlı partiyi dağıtmak için yapılan polis baskını 7 saat sürdü, 11 güvenlik görevlisinin yaralandığı çatışmalarda bir kişi elini kaybetti.

Bretonya bölgesinde yer alan Redon kasabasında yaklaşık bin 500 kişilik bir grup bölgede yer alan at yarışı pistinde gece 23.00 olan sokağa çıkma yasağına uymayarak parti yapmak istedi.

Sosyal medya üzerinde örgütlenen grup, eğlence organizasyonunun yerel yönetim tarafından duyulması ve akabinde yasaklanması sonrası yasalara aldırış etmeyerek söz konusu bölgede toplandı.

Müzik ve dans eşliğinde eğlenen gruba yaklaşık 400 polis müdahale ederken, güvenlik ekipleriyle partiye katılan kişiler arasında sert çatışmalar yaşandı. Polisler kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken, yerel yönetici Emmanuel Berthier partiye katılanların polise molotof kokteyli, demir sopa ve tuğlalarla saldırdığını söyledi.

Cuma gecesi başlayan ve yaklaşık 7 saat süren çatışmalar sabah saatlerinde sona ererken, polis bölgenin kontrolünü öğle saatlerinde sağlayabildi. Güvenlik ekipleri 5 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan 11 polisten ikisi hastaneye kaldırıldı. Yaralanan iki göstericiden 22 yaşında olan bir genç ise aldığı darbe sonrası elini kaybetti.

Fransa'da aylar süren Covid-19 kısıtlamaları birçok kesimin tepkisini çekmiş, Emmanuel Macron hükümeti haziran ayı başlarında kuralları gevşeterek alışveriş merkezlerinin yeniden açılmasına, lokanta ve kafelerin de açık mekanlarda müşteri kabul etmesine izin vermişti.

Fransa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu geçtiğimiz hafta kaldırılırken, gece 23.00 sabah 06.00 arası sokağa çıkma yasağı ise 21 Haziran günü son bulacak.

Kaynak: Euronews