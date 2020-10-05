Fransa'da 173 isimden Macron'a Türkiye ve Azerbaycan çağrısı

Fransa'da belediye başkanı, milletvekili ve senatörlerden oluşan 173 kişi Macron hükümetine çağrıda bulundu.

MACRON SANKİ TARAFSIZMIŞ GİBİ BİR DE "TARAFLI OL" ÇAĞRISI YAPTILAR

Fransa'da aralarında belediye başkanı, milletvekili ve senatörlerin de olduğu 173 kişi Macron hükümetine çağrıda bulunarak Dağlık Karabağ konusundaki "tarafsızlık" politikasından vazgeçme talebinde bulundu. Çağrıyı yapanlar Paris'in Azerbaycan'a karşı daha sert tutum sergilemesini istiyor.

AYNI YALAN İDDİAYI TEKRARLAYIP DURUYORLAR

Söz konusu mektuba imza atanlar ayrıca, Türkiye'yi de çatışmada Azerbaycan'ın tarafında durmakla suçluyor ve Ankara'nın bölgeye "savaşçı" gönderdiği iddiasında bulunuyor.

KAYNAK: EURONEWS