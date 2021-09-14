Fransa'da 2 bin 62 kişide daha virüs tespit edildi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 86 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 2 bin 62 artışla 6 milyon 907 bin 133 oldu.

Son 24 saatte 86 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 603'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 103'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 986 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 15 Ağustos'tan bu yana ilk kez 10 binin altına düştü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 695 bin 326'ya ulaştı, 46 milyon 792 bin 132 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 69,4'ünün aşıları tamamlanmış oldu.