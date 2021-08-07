Fransa'da 200 bin kişi meydanlara indi

Fransa’da hükümetin Covid-19 ile mücadele politikasını protesto eden yüz binlerce kişi son bir ay içinde art arda 4. kez gösteri düzenlemek için bugün ülke genelinde sokaklara indi.

Başta başkent Paris olmak üzere yaklaşık 150 yerleşim biriminde düzenlenen gösterilerde, Covid-19 aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesi ve Covid-19 sağlık ruhsatı uygulaması protesto edildi.

Gösterilere ülke genelinde 200 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı meslek gruplarına yönelik Covid-19 zorunlu aşı politikasını ve sağlık ruhsatı uygulamasını yürürlüğe koyan Covid-19 ile mücadele yasası nedeniyle eleştiriliyor.

Tartışmalı yasa neyi içeriyor ?

Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Covid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor. Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Covid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Covid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

Macron'a tepkiler büyüyor

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendiriliyor. Geçen haftaki gösteriye Fransa genelinde resmi verilere göre 200 binden fazla kişi katıldı.

Anayasa Mahkemesi, Perşembe günü yasaya yapılan itiraz reddetmişti. Fransa’da 15 Eylül’den itibaren bütün sağlık çalışanlara aşı zorunluluğu getirilecek.

Fransa’da yetişkinlerin yüzde 79’u en az bir doz, yüzde 68’si iki doz aşı oldu. Macron’un, 12 Haziran’da sağlık ruhsatı getirmesinden bu yana 7 milyon kişi aşı oldu. Fransa’da Covid-19 şu ana kadar yaklaşık 112 bin can aldı.