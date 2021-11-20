Fransa'da 21 bin 220 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 220 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 423'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı 21 bin 220 artışla toplamda 7 milyon 372 bin 544 olarak açıklandı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,2'e yükseldi.

Hastanelerde 1353'ü yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 940 kişinin tedavisine devam edilirken, son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı yüzde 50,65 arttı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 674 bin 72'ye ulaştı, 50 milyon 599 bin 550 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 5 milyon 247 bin 811 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Öte yandan Yüksek Sağlık Otoritesinden yapılan açıklamada, hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşılarının 40 yaş ve üstü kişilere yapılması önerisinde bulunuldu. İkinci ve üçüncü dozun arasında 6 ay olması gerektiği kaydedildi.

Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada da ülke genelindeki okullarda öğrencilerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle kapatılan sınıfların sayısının 4 bin 48'e yükseldiği belirtildi.

Bu sayının 22 Ekim'e göre 3 kat fazla olduğu ifade edilen açıklamada, geçen nisan ayında bu sayının 11 bin 272 olduğu aktarıldı.