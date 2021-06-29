Fransa'da 33 milyondan fazla kişiye ilk doz aşı yapıldı
Fransa'da vaka sayıları düşme eğilimini sürdürürken ülkede aşılama faaliyetleri de devam ediyor. Aralık sonunda başlayan aşılamada aşı yaptıranların sayısı 33 milyon 690 bin 499'a ulaştı,
Avrupa 29.06.2021, 23:06
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 314 artışla 5 milyon 772 bin 844'e, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 86'ya yükseldi.
Hastanelerde 1250'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 627 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 690 bin 499'a ulaştı, bunlardan 22 milyon 265 bin 100'üne ikinci doz uygulandı.
Kaynak: AA
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