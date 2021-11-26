Fransa'da 34 bin 436 Kovid-19 vakası daha

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 34 bin 436 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 60 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 837'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı 34 bin 436 artışla 7 milyon 551 bin 182'ye yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5,3'e ulaştı.

Hastanelerde 1563'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 181 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 873 bin 315'e ulaştı, 50 milyon 786 bin 197 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 6 milyon 583 bin 934 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 75,3'ü aşılarını tamamlamış oldu.

Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte her 100 bin kişide görülen vaka sayısının geçen ay 50 ile 100 arasında seyrederken bu hafta 266'ya ulaştığı belirtildi.

Halkın Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet edildiği açıklamada, gösteri ve festival alanlarında, pazarlarda, okullar ve ibadet yerlerinin önünde ve kuyrukların oluştuğu açık alanlarda maske kullanımının yeniden zorunlu hale geldiği kaydedildi.