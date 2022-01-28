banner39

banner35

Fransa'da 392 bin 168 vaka daha

Fransa'da son 24 saatte yapılan testler sonucunda 392 bin 168 kişide daha virüs tespit edilirken 268 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa 28.01.2022, 01:41
Fransa'da 392 bin 168 vaka daha

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 268 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 15'e çıktı.

Ülkede bir günde 392 bin 168 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 32,8'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 694'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 982 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelere tedavi altına alınanların sayısı yüzde 11,19 arttı.

Kaynak: AA
banner53
#fransa #kovid19 #vaka sayısı
Yorumlar (0)
4
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?