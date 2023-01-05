Fransa'da aktivistler sprey boyalarla Başbakanlık binasını hedef aldı

Derniere Renovation isimli iklim topluluğu üyesi iki aktivist, turuncu boya spreylerini, Başbakanlığın önündeki kemerler dahil kapı ve duvarlara püskürttü.

Hükümeti iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştiren aktivistler, "Kim suçlu?" yazılı tişörtler giyerek eylemlerini gerçekleştirdi.

Polis, aktivistleri müdahale ederek gözaltına aldı, temizlik ekipleri kapı ve duvarlardaki boyaları çıkarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan basında, aktivistlerin Başbakanlık binasını boyadıkları sırada yılın ilk Bakanlar Kurulu'ndan dönen Başbakan Elisabeth Borne'un da makamında olduğu bilgisi verildi.

Fransa hükümeti, Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasına rağmen karbon emisyonu hedeflerinin gerisinde olmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla suçlanıyor.

Paris İdare Mahkemesi, yönetime "ekolojik hasarı" önlemek için 2022 sonuna kadar bir dizi önlem alması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.