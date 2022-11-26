Fransa'da Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası 6. kez uygulandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, dün Sosyal Güvenlik bütçesine ilişkin yasa tasarısının gelirler kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.

Fransız basınındaki habere göre, Borne, Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, meclis yasama yılının başlangıcından bu yana 6. kez devreye soktu.

Başbakan Borne, Sosyal Güvenlik bütçesine ilişkin yasa tasarısının gelirler kısmının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Bu önerge, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.