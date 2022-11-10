Fransa'da artan enerji fiyatları nedeniyle düşük gelirlilere yardım yapılacak

Enerji krizi ve fiyat artışlarıyla mücadele amacıyla 2022 bütçesinde bir dizi değişiklik yapılmasını öngören tasarı, Fransız Ulusal Meclisi'nden geçti.

Yapılan değişiklikle, Fransa'da düşük gelirli yaklaşık 12 milyon kişiye 100 ile 200 avro arasında enerji yardımı yapılması amaçlanıyor.

Buna ek olarak ısınmak için odun sobası kullanılan evlere de toplamda 230 milyon avro yardımda bulunulması hedefleniyor.

Ayrıca artan enerji maliyetleri nedeniyle üniversitelere, orduya ve çiftçilere destek de onaylandı. Bu kurumlara ve çiftçilere, benzin istasyonlarında litre başına 0,30 avro iade 15 Kasım'a kadar uzatıldı.

Bütçe değişikliğinin kabul edilmesinin ardından konuşan Kamu Harcamaları İşlerinden Sorumlu Bakan Gabriel Attal, bu oylamayla Ulusal Meclis'in Fransız halkının günlük yaşamını korumaya devam etmek için gerekli önlemleri kabul ettiğini söyledi.

Değişikliklerin yürürlüğe girmesi için Fransa Senatosu'nda yapılacak oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.