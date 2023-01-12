Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Zemmour' a 'ırkçı hakaret' cezası

Fransa basınındaki haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Eylül 2018'de bir televizyon programında gazeteci Hapsatou Sy'a, "Adınız Fransa’ya hakarettir" dediği için aşırı sağcı siyetçi Eric Zemmour'u "ırkçı hakaret"ten 4 bin euro para cezasına mahkum etti.

Mahkeme ayrıca Zemmour'un, Sy'a 3 bin euro zarar tazmini ödemesini kararlaştırdı.

Zemmour'un avukatı kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Programın yayınlanmayan bir kısmında, Sy'a isminin Corinne olması gerektiğini söyleyen Zemmour, Sy'ın "İfadeleriniz Fransa'ya hakarettir" şeklindeki cevabı üzerine, "Asıl sizin adınız Fransa'ya hakarettir" demişti.

Gazeteci Sy, stüdyoda başka biri tarafından kaydedilen bu diyaloğu sosyal medya hesabında paylaşmış ve Zemmour hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Davanın 4 Kasım 2022'de yapılan ve Zemmour'un katılmadığı duruşmasında savcılık 20 bin euro para cezası talep etmişti.

İslam ve göçmen karşıtı fikirleriyle bilinen Zemmour, geçen yıl, Reconquete (Yeniden Fetih) Partisi'ni kurarak nisanda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmış, ilk turda yüzde 7'ye yakın oy almıştı.