Fransa'da aşırı sağcılara tutuklama

Fransa’da terörle mücadele savcısı, 4 aşırı sağcı hakkında, ülkede bir dizi saldırı hazırlığı içinde oldukları suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Bu dört kişiden üçünün tutuklanmasına, dördüncü kişinin ise geçici olarak gözaltında tutulmasına karar verildi.

Kendilerine “Gurur ve Ulus” adı veren grubun üyesi oldukları belirtilen şüpheliler, ülkedeki aşı merkezleri, mason locası, ünlü kişiler ve tanınmış gazetecilere yönelik saldırı hazırlığı içinde olmakla suçlanıyor.

Zanlılardan ikisi, nisan ayında bir küçük kızın kaçırılması olayına karışmakla suçlanıyor.

Fransa’da aşırı sağ komplo teorisyenlerinin önde gelen ismi olarak bilinen ve suçlanan kişilerle de ilişkisi olduğu saptanan Remy Daillet, Singapur’dan Paris’e dönüşünde genç bir kızın kaçırılmasına iştirak ettiği suçlamasıyla haziran ayında tutuklanmıştı.

Yine aynı grubun üyesi üç kişi hakkında mayıs ayında, 8 kişi hakkında ise geçen ay iddianame hazırlanmıştı.

Ülkede kaos yaratıp hükümeti devirmeyi amaçladıkları belirtilen bu grup üyelerinin, aşı merkezleri ve mason locası dışında kurumsal işletmelere ve 5G istasyonlarına da yine saldırı hazırlığı içinde olduğu tahmin ediliyor.

Yaşları 43 ile 60 arasında değişen ve ikisi eski asker olan zanlıların polisteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Euronews