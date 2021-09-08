Fransa'da "asrın davası" başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarına ilişkin 9 ay sürecek duruşmalar başladı.

Ülkede "asrın davası" olarak değerlendirilen ve Paris Adalet Sarayında başlayan davada 20 sanık yargılanacak. Sanıklardan 11'i tutuklu olarak ve 3'ü adli kontrol şartıyla hakim karşısına çıkacak. Gıyaben yargılanacak 6 sanıktan 5'inin öldüğü belirtiliyor.

Saldırıların baş şüphelisi Salah Abdeslam ve diğer 13 sanık duruşma salonuna getirildi.

Öte yandan polis, Paris Adalet Sarayı'nın önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı, birçok cadde trafiğe kapatıldı.

Hakim Jean-Louis Peries'in başkanlığındaki mahkeme heyeti, ilk 2 gün davaya müdahil olan 1800 kişinin kimlik tespitini yapacak. Duruşmaların üçüncü gününde Hakim Peries raporunu okuyacak. 13 Eylül'den itibaren tanıklar ve 28 Eylül'den itibaren 5 hafta boyunca saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları duruşma salonunda ifade verecek. Her kişinin yarım saat konuşma hakkı olacak.

Duruşmalarda, davaya müdahil olan 1800 kişinin ifadesi dinlenecek. Davada 300 avukat görev yapıyor.

Saldırıların gerçekleştiği dönemde Cumhurbaşkanı olarak görev yapan François Hollande 10 Kasım'da ve eski İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve 17 Kasım'da tanık olarak ifade verecek.

Ocak-Mart 2022 döneminde birkaç kez ifade verecek sanıklar için 6 yıldan ömür boyu hapse kadar cezalar talep ediliyor. Dava ile ilgili kararın 24 veya 25 Mayıs 2022'de verilmesi bekleniyor.

Duruşmalar kayıt altına alınacak

9 ay sürecek duruşmalar salona yerleştirilen 10 kamerayla kayıt altına alınıyor. Bu dava ülkede 1985'ten bu yana kayıt altına alınan 13. dava oldu.

10 milyon avroluk maliyet

Sonuçları bakımından Fransa'nın en şiddetli saldırıları olarak görülen saldırılarla ilgili duruşmaların gerçekleşebilmesi için Paris Adalet Sarayı'nda 750 metrekare büyüklüğünde 1,5 yıl boyunca 8 milyon avroya özel salon inşa edildi. Duruşmaların diğer masraflarıyla toplam maliyetinin 10 milyon avroyu bulması bekleniyor.

Paris'i 13 Kasım 2015'te kana bulayan saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ü ağır 400'den fazla kişi yaralanmıştı. Altı farklı noktada art arda düzenlenen saldırıları DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.