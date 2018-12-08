Fransa'da başlangıç bilançosu: Biber gazı ve 481 gözaltı

Fransa Başbakanı "Sarı yeleklilerin" gösterilerine ilişkin basına açıklamalarda bulunarak, Paris'te gözaltı sayısının 481'e ulaştığını, 211 kişinin ise tutuklandığını belirtti. Başkan Macron için çok kötü bir haber var. Onun popülaritesi bu hafta selefi Hollande'inkinin altına düştü. Analistler, Mayıs ayında yapılacak Avrupa seçimlerinin referandum provası yorumu yaparken Macron'un seçmen kaybettiğini öne sürüyor.

Akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden "sarı yelekliler", sabahın erken saatlerinde Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde polis "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etmeye başladı.

Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin verirken, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Gösteriler başlamadan önce polis 317 kişiyi gözaltına almıştı. Aramalarda, göstericilerin üstünde çekiç ve taş bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2018, 14:31