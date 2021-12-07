Fransa'da bina çöktü: 1 ölü, 5 yaralı
Ülkenin güneyindeki Var bölgesinde patlama nedeniyle çöken binada bir kişinin yaşamını yitirdiği, en az 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Avrupa 07.12.2021, 13:25
Var Valiliğinden yapılan açıklamada, Sanary-sur-mer kentinde yerel saatle 03.50'de 3 katlı bir binanın patlama sonucu çöktüğü belirtildi.
Arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin acilen olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, olayda biri ağır 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, enkaz altındaki bir kişinin cesedine ulaşıldığı, 2 kişinin arandığı, çevre binalardaki 9 kişinin de tahliye edildiği ifade edildi.
Fransa basını, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını, enkazdan yaralı çıkarılanlar arasında bir anne ve bebeğinin de bulunduğunu yazdı.
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