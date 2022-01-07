Fransa'da bir utanç daha

Revolutionpermenante sitesindeki habere göre, Paris Temyiz Mahkemesi denetiminde stajyer avukatların mesleklerine başlamaları için yemin töreni düzenlendi.

Törende okul görevlileri, başörtülü olduğunu fark ettikleri "Sara" ismindeki stajyer avukata başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi takdirde salondan atılacağı uyarısında bulundu.

Öğrencinin başörtüsünü çıkarmayı tercih etmediğini belirtmesi üzerine görevliler, Sara'yı görünmemesi için salonun arkasında tenha bir yere oturmaya zorladı.

Sara'nın itirazı üzerine başka bir idareci, genç stajyere başörtüsünü hemen çıkarmasını aksi durumda yeminde bulunmasına izin vermeyecekleri tehdidinde bulundu.

Görevlilerin tutumuna, salondaki diğer avukat adayları tepki gösterdi.

"Tamamen ikiyüzlü bir durum"

Salonda bulunan diğer bir öğrencinin Twitter'dan "Paris Baro Okulu tarafından düzenlenen stajyer avukatlar yemin töreninde, arkasında bulunan başörtülü bir aday avukatın okul yönetimince başörtüsünü çıkarmaya zorlandığını" yazmasıyla olay medyaya yansıdı.

Sara, basın mensuplarına kendisine yönelik İslamofobik tutuma ilişkin yaptığı açıklamada, herkesin içinde maruz kaldığı bu İslamofobik tutumun kendisini küçük düşürdüğünü aktardı.

Yemini sırasında başörtüsünü çıkarmak zorunda kalan Sara, şunları kaydetti:

"Komik olan, başörtümü çıkarmaya zorlayanlar ve yeminimizi kabul edenler yarım saat sonra kürsüye çıkıp özgürlük ve bağımsızlık hakkında konuşma yaptı. Halbuki kısa süre önce aynı kişiler, beni başörtümü çıkarmaya zorladı. Tamamen ikiyüzlü bir durum."