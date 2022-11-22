Fransa'da bu yaz 10 bin 420 daha fazla kişi öldü

Fransız kamu sağlığı idaresinin yayınladığı raporda birden fazla hadisenin yaşandığı ayların 1900 yılından beri en sıcak yaz olduğu ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulandı.

Bu fazla ölümlerin 2 bin 816'sı ülkede resmi olarak sıcak hava dalgası alarmı verilen üç dönemde meydana geldi. Uzmanlar geriye kalan 7 bin 604 ölümün de alarm dönemlerinde olmasa da sıcak hava ile ilintili olduğuna inanıyor.

Raporda "Yaz aylarındaki fazla ölümler muhtemelen, sıcak hava dalgası alarmı için belirlenen limitler geçilmemiş olmasa da halkın yüksek sıcaklığı maruz kalmasından kaynaklandı," ifadeleri yer aldı.

Beklendiği gibi bu durumdan en fazla etkilenenler yaşlılar oldu. Sıcak hava dalgası alarmı verilen dönemdeki 2 bin 816 fazla ölümün 2 bin 272'sini 75 yaşın üzerindekiler oluşturdu.

Öte yandan raporda fazla ölümlerin her yaş grubunda yaşandığı ve en yoğun olarak ikinci sıcak hava dalgasında görüldüğü vurgulandı.

Kaynak: Euronews