Fransa'da camiye saldırı
AB'de en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olan Fransa'da camilere yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Orne vilayetindeki Flers kentinde Fransız-Türk camiine İslam karşıtı ve Neonazi içerikli yazılar yazıldı.
Avrupa 21.11.2022, 07:13
Yerel basındaki haberlere göre, caminin duvarına "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" ve Neonazi içerikli bir ifade olan "Şarlman tümeni" yazıldı.
Olayın ardından güvenlik güçlerinin ibadet yerlerinin etrafındaki devriyeleri arttırdığı belirtildi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, soruşturma açıldığını belirtti.
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