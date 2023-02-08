Fransa'da çevreciler Total binasını hedef aldı

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, çevreci Alternatiba Paris, Les Amis de la Terre France'ın da aralarında yer aldığı derneklere üye çok sayıda aktivist, TotalEnergies'in Paris La Defense bölgesindeki merkezinin önünde toplandı.

Aktivistler, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarında aldatma yoluna gittiği ve çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Total'in genel merkezini kırmızı ve siyaha boyadı.

Genel merkezin ön cephesinin büyük kısmı, püskürtülen sprey boyalarla kırmızıya büründü.

Bazı aktivistler de Total'in girişine petrolü temsilen siyah boya döktü.

İki aktivist, 2022'de 20,5 milyar dolarlık kar açıklayan şirkete tepki olarak, "Süper karlar. Siz para kazanırken biz acısını çekiyoruz." yazılı pankart açtı.

TotalEnergies hakkında 2021'de ön soruşturma açılmıştı

Nanterre Savcılığının, 3 çevreci derneğin 2020'de TotalEnergies hakkında "aldatıcı ticari uygulamalar" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu üzerine 2021'de ön soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.

Wild Legal, Sea Shepherd France et Darwin Climax Coalitions adlı çevreci derneklerinin talebiyle açılan ön soruşturma, Rekabet, Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü Ulusal Soruşturma Servisi (DGCCRF) bünyesindeki 2 müfettiş tarafından yürütülüyor.

Dernekler, Fransız enerji devi TotalEnergies'yi, "üretim faaliyetlerinde başkalarına ait mülke zarar vermek, bozulmasına suç ortaklığı yapmak, çevreyi tahrip etmek ve bunun üzerini örtmek" ile suçluyor.

TotalEnergies, 2020'de, iklim değişikliğiyle mücadele programları arasına 2050'ye kadar "sıfır karbon" hedefini koymuştu.

Ancak şirketin, bu hedefiyle çelişerek 2022'de fosil yakıtların çıkarılmasıyla ilgili yaklaşık 20 yeni projeyi hayata geçirerek bu alandaki faaliyetlerini genişlettiği ifade edilmişti.

TotalEnergies'nin 2030'a kadar enerji yatırımlarının yüzde 70'ini fosil yakıtlara ayırdığı, sadece Uganda'da 2025'e kadar 400 petrol sondaj kuyusu açmayı hedeflediği belirtilmişti.