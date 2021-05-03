Fransa'da çığ faciası

Briançon kenti jandarmasından yapılan açıklamaya göre, Hautes-Alpes bölgesindeki Villar-d’Arene köyü yakınlarında, 3 bin 169 metre rakımlı bir geçitte sabah saatlerinde çığ düştü.

Çığın düştüğü noktanın yakınındaki Adele Planchard güvenlik kulübesi, jandarmayla irtibata geçti.

Briançon'dan bölgeye gelen jandarma arama kurtarma ve sağlık ekibi, çığ altında kalan 3 kişinin cesedine ulaştı.

Fransa Meteoroloji İdaresi, ülkenin güneydoğusundaki 6 bölgede çığ tehlikesi nedeniyle sarı alarm ilan etti.

AA