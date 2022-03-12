Fransa'da Cumhurbaşkanı Adayı Eric Zemmour'a yumurtalı saldırı

Fransa'da aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Adayı Eric Zemmour, ziyaret ettiği Moissac komününde yumurtalı saldırıya uğradı.



Olay belediye binası yakınlarında meydana geldi. Zemmour arabadan indiği sırada bir vatandaş kafasında yumurta kırdı.



LaDepeche'ye göre yumurta, Eric Zemur'un siyasi gidişatından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmeye çalışan engelli bir çocuğun babası tarafından atıldı.



Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi gözaltına aldı.



Bu seçim kampanyasında Eric Zemmour'a yapılan ilk saldırı değil. Aralık 2021'de uğradığı bir saldırı sonucu bileği kırıldı.



Zemmour da bir diğer aşırı sağcı siyasetçi Le Pen gibi Rus yanlılığı ile biliniyor.