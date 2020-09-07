Fransa'da ders kitaplarına giren skandal PKK propagandasına Türkiye'den sert tepki

Fransa’da liselerde okutulmak üzere bir yayınevi tarafından hazırlandığı anlaşılan ders kitabında, PKK/YPG bölücü terör örgütünün bölücü ideolojisi doğrultusunda ifadelere yer verildiği görüldü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından söz konusu duruma ilişkin “Fransa’nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu olan bu terör propagandasının, Başkanlık Saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığı aşikardır.” denilerek “Eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Aksoy, 6 Eylül 2020 tarihinde Fransa’da okutulacak lise son sınıf tarih-coğrafya ders kitabında, bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin bölücü ideolojisine yer verilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.



“TARİHİ GERÇEKLER İLE HUKUKUN ÇARPITILMASI EDİŞE VERİCİ”



Dışişleri Bakanlığı tarafından, Fransa’nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu olan bu terör propagandasının, Başkanlık Saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığının aşikar olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

“Fransa’nın, dış politika tercihlerini hemen her konuda Türkiye karşıtlığı üzerine inşa etmesi ve bu yapılırken, tarihi gerçekler ile hukukun çarpıtılmasına teşebbüs edilmesi endişe vericidir.

“VURULAN DARBENİN DERİN HAYAL KIRIKLIĞI VAR”



Fransız makamları, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadele harekatlarımızı işgal girişimi olarak nitelemişlerdi. Bu asılsız ithamların arkasında, terör devleti kurma planlarına Barış Pınarı Harekatımızla vurduğumuz darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığı yatmaktadır.

TÜRKİYE: UYARILARIMIZ GEÇERLİLİĞİNİ KORUMAKTADIR



Fransa’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan terör örgütüne destek olma ve PKK/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmesine ilişkin geçmişte yaptığımız açıklamalardaki görüşler ve uyarılar geçerliliğini korumaktadır.

“İNSANLIK ADINA ENDİŞE VERİCİ”



Muhteris (aşırı tutkuları olan kimse) siyasetçi ve yöneticilerin gelecek nesilleri nefretle zehirleyerek sorumsuzluklarını daha da derinleştirmeleri insanlık adına endişe vericidir.

TÜRKİYE KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAK



İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz.”

KİTAPTA PKK ÖVÜLÜYOR

Söz konusu kitapta “Devleti olmayan ulus: Kürtler” başlıklı bölümde “Kürtler dünyada devleti olmayan en büyük ulus” ifadesi yer alıyor. Ayrıca kitapta, terör örgütü PKK’nın geçmişi ile ilgili kronolojik bilgiler kullanılıyor ve Peşmerge hakkında bilgiler de bulunuyor. YPG terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve silahlı üniformalı teröristlerin fotoğrafı da kitapta yer alıyor.

Kaynak: qha