Fransa'da, eğitim ücretlerine 17 kat zam

Karar AB ülkeleri dışından Fransa'ya lisans ve lisansüstü eğitim için gelen kişileri kapsıyor.

Daha önce lisans için 170 euro ve lisansüstü için 243 euro olan eğitim ücretleri lisans için 2770 euro ve lisansüstü için 3770 euro olarak hesaplanacak.

Kararın AB ülkeleri dışından eğitim için Fransa'ya gelen ve gelecek olan çok sayıda öğrenciyi olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Eylül 2019 itibariyle geçerli olacak fiyatlar için Fransız yetkililer, Hollanda ve Birleşik Krallık'taki 8 bin ve 13 bin euroya varan fiyatları örnek gösterdi ve bu fiyatlarla karşılaştırıldığında Fransa'nın yeni eğitim tarifesinde dahi oldukça hesaplı olduğunu savundu.

Fransız yetkililer ayrıca, yabancı öğrencilerin ülkeye olan ilgisini ise İngilizce verilen ders sayısını artırarak çekmeyi planladığını belirtti.

Kaynak: Ajanslar